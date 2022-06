Elezioni comunali Genova 2022, Bucci in testa: proiezioni (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni comunali a Genova. Secondo la I proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura del campione al 5% è avanti il candidato di centrodestra e sindaco uscente Marco Bucci al 54,1%, seguito dal candidato Ariel Dello Strologo sostenuto dal centrosinistra e dal M5s al 38,4%. Il candidato Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) è al 3%, la candidata Antonella Marras (Rifondazione comunista-pci-sinistra anticapitalista) è al 2,5%. Altri candidati sono al 2%. Se le proiezioni fossero confermate Bucci si confermerebbe sindaco al primo turno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –. Secondo la I proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai con copertura del campione al 5% è avanti il candidato di centrodestra e sindaco uscente Marcoal 54,1%, seguito dal candidato Ariel Dello Strologo sostenuto dal centrosinistra e dal M5s al 38,4%. Il candidato Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) è al 3%, la candidata Antonella Marras (Rifondazione comunista-pci-sinistra anticapitalista) è al 2,5%. Altri candidati sono al 2%. Se lefossero confermatesi confermerebbe sindaco al primo turno. L'articolo proviene da Italia Sera.

