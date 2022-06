«Dalla era un genio. A volte registrava l’eco di una chitarra in bagno, perché lì c’era un riverbero ideale» (Di lunedì 13 giugno 2022) Spesso un film diventa celebre non tanto per le scene proiettate sul grande schermo, o almeno non solo. A volte le pellicole restano indelebili nella memoria degli spettatori anche per le loro colonne sonore. Il Fatto Quotidiano intervista Fabio Liberatori, uno dei fondatori degli Stadio. Ha lavorato con Lucio Dalla, Ron, De Gregori. Dal 1982 ha fatto il suo esordio come compositore di colonne sonore, scrivendo, con Dalla e gli Stadio, le musiche per il film di Carlo Verdone, “Borotalco” e iniziando un sodalizio lungo 14 pellicole. «Ci acquattavamo all’uscita dalle sale, a volte addirittura nei cespugli, se ce n’erano. Io, Carlo, Christian De Sica. Ascoltavamo i commenti degli spettatori. Se erano lusinghieri tornavamo a respirare». Liberatori racconta che le colonne sonore dei film di Verdone sono ancora ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Spesso un film diventa celebre non tanto per le scene proiettate sul grande schermo, o almeno non solo. Ale pellicole restano indelebili nella memoria degli spettatori anche per le loro colonne sonore. Il Fatto Quotidiano intervista Fabio Liberatori, uno dei fondatori degli Stadio. Ha lavorato con Lucio, Ron, De Gregori. Dal 1982 ha fatto il suo esordio come compositore di colonne sonore, scrivendo, cone gli Stadio, le musiche per il film di Carlo Verdone, “Borotalco” e iniziando un sodalizio lungo 14 pellicole. «Ci acquattavamo all’uscita dalle sale, aaddirittura nei cespugli, se ce n’erano. Io, Carlo, Christian De Sica. Ascoltavamo i commenti degli spettatori. Se erano lusinghieri tornavamo a respirare». Liberatori racconta che le colonne sonore dei film di Verdone sono ancora ...

