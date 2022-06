Conte | “Comunali sono sempre un tabù per M5s | dati non ci soddisfano Crescente astensionismo mi fa molto male e mi preoccupa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Le amministrativestatestate unper M5s, a parte qualche tornata come a Torino e Roma. Per il resto non è stato inusuale per il Movimento prendere una percentuale di votiscarsa sul territorio nelle tornate amministrative e poi balzare in prossime, successive elezioni politiche”. Così Giuseppe, parlando dalla sede del Movimento a Roma dopo i risultati delle elezioni, ancora provvisori. “Però nonqui per nascondermi dietro questa costante storica, è nel mio costume metterci la faccia, quindi lo dichiaro: iche emergono, seppur parzialmente,che non ci. Non possiamo ricercare giustificazioni di comodo”, ha aggiunto l’ex premier sottolineando il dispiacere per ...