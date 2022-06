Pubblicità

ilpost : Coltivare con la tecnologia - Bvzpao : @AlbertoPezzica @lorepregliasco andremo prima su Marte a coltivare patate con matt damon - ayurbea : RT @ms_luisastrange: ??Non fate la guerra, fate l'orto!?? -'Ma abito in condomino, come faccio?' Vasi di aromatiche, semplici da coltivare e… - piumoncino : RT @conlaqdiquadro: Anni e anni per coltivare un carattere anaffettivo, un cuore di pietra indistruttibile e poi arriva lei con i suoi occh… - Brasviz1 : @marangelo2005 Russificandoli: ci sposteranno qualche milione di ruSSi con la promessa di una casa e un terreno da… -

GreenStyle

La diversità è qualcosa dacura non soltanto per equità ma anche perché ci permette di guardare alle tecnologie che sviluppiamo da più punti di vista e quindi, in prospettiva, di ...... a mamma Alicia, e ai fratelli Mariano e Gustavo, non dispiacerebbe utilizzare per... abbia palesato in questi giorni la sua presenza per buttare giù i dettagli di un accordol'Inter che ... Verbena: come coltivare la pianta in vaso o terra La produzione di grano in Puglia è stimata quest’anno in calo del 30% per effetto della siccità che ha stretto ...La produzione di grano in Puglia è stimata quest’anno in calo del 30% per effetto della siccità che ha stretto tutta la regione in una morsa per mesi causando il taglio delle rese. E’ quanto emerge da ...