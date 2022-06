ATP Queen’s 2022 | Cilic suda freddo con Broady | ko Opelka | Norrie e Fritz

(Di lunedì 13 giugno 2022) Si è chiusa la prima giornata del, storico torneo sull’erba londinese in preparazione a Wimbledon. Una giornata sfortunata per i colori italiani, visto il ritiro di Lorenzo Musetti nella sfida con Alexander Bublik a causa di un infortunio all’adduttore; per il kazako il suo avversario sarà lo specialista Marin. Più problemi del previsto per il croato, due volte vincitore nel 2012 e nel 2018, che ha avuto bisogno del terzo set per avere ragione della wild card Liam. Un set e mezzo dominato dal finalista di Wimbledon nel 2017 che lasciano presagire una chiusura vicina, poi arrivano errori ed il giovane britannico cavalca l’onda emotiva, spingendo il più possibile fino al dodicesimo gioco del terzo set, quandoriesce a prendersi il break decisivo. Gran Bretagna che però può esultare con Jack ...

zazoomblog : Atp Queen’s 2022: programma orari e ordine di gioco martedì 14 giugno con Berrettini e Sonego - #Queen’s #2022:… - TV7Benevento : Tennis: Atp Queen's, forfait di Murray - - Tennis_Ita : ATP 500 Queen's, scivolata amara per Musetti: l'azzurro costretto al ritiro - piovano_stefano : 12/06/2022-Tennis-ATP Stoccarda,erba: Berrettini vince dopo le settimane di stop causa infortunio, ora testa al Queen’s - paoloangeloRF : ATP Queen’s: scivolone doloroso per Musetti, si ritira contro Bublik -

Non c'è pace per i tennisti azzurri in questo 2022. Rientra Berrettini e si ferma Lorenzo Musetti, costretto al ritiro al primo turno del torneo dela Londra mentre stava giocando il primo turno con il kazako Bublik. Durante un cambio di direzione, Musetti è scivolato sull'erba ed è finito in "spaccata", cadendo. Si è rialzato con l'aiuto ...Andy Murray salta il 'Cinch Championships ', torneo500 dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro che si sta disputando sui campi in erba dello storicoClub di Londra, in Gran Bretagna. Reduce dalle fatiche di Stoccarda e dalla finale ...