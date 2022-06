Asllani Inter, manca solo l’ufficialità: ecco quando l’anuncio (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il centrocampista sarà il vice Brozovic Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Inter ed Empoli sarebbero a un passo dal concludere la trattativa per Asllani. Profilo individuato da Marotta e Ausilio come Vice-Brozovic. «Nel giro di 3-4 giorni arriverà l’annuncio dell’acquisto di Asllani, fra i migliori talenti dell’ultima stagione, in prospettiva nuovo direttore d’orchestra dell’Inter, subito vice Brozovic: all’Empoli circa 10 milioni» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il centrocampista sarà il vice Brozovic Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sported Empoli sarebbero a un passo dal concludere la trattativa per. Profilo individuato da Marotta e Ausilio come Vice-Brozovic. «Nel giro di 3-4 giorni arriverà l’annuncio dell’acquisto di, fra i migliori talenti dell’ultima stagione, in prospettiva nuovo direttore d’orchestra dell’, subito vice Brozovic: all’Empoli circa 10 milioni» L'articolo proviene da Calcio News 24.

