Amministrative, in Piemonte candidati sindaci perdono con zero preferenze: neppure loro si sono votati (Di lunedì 13 giugno 2022) In attesa di conoscere l’esito definitivo del voto nei tre capoluoghi di provincia del Piemonte, Alessandria, Asti e Cuneo, si cominciano a delineare i nomi dei primi nuovi primi cittadini dei comuni con meno di 15mila abitanti. Dati che saltano agli occhi per un particolarità soprattutto: in molti comuni la vittoria si conquista con una manciata di voti e, in diversi casi, con una differenza minima di scarto tra i due competitor che si conta sulle dita di una sola mano. O con una forbice che segnala più che una vittoria schiacciante, una sconfitta sonora… Amministrative in Piemonte, nei piccoli comuni si vince con una manciata di voti Come a Carezzano, in provincia di Alessandria, dove Franco Guernier con la lista Insieme per Carezzano ha vinto al fotofinish sullo sfidante Mario Alvigini (con Carezzano Vive) con 122 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) In attesa di conoscere l’esito definitivo del voto nei tre capoluoghi di provincia del, Alessandria, Asti e Cuneo, si cominciano a delineare i nomi dei primi nuovi primi cittadini dei comuni con meno di 15mila abitanti. Dati che saltano agli occhi per un particolarità soprattutto: in molti comuni la vittoria si conquista con una manciata di voti e, in diversi casi, con una differenza minima di scarto tra i due competitor che si conta sulle dita di una sola mano. O con una forbice che segnala più che una vittoria schiacciante, una sconfittara…in, nei piccoli comuni si vince con una manciata di voti Come a Carezzano, in provincia di Alessandria, dove Franco Guernier con la lista Insieme per Carezzano ha vinto al fotofinish sullo sfidante Mario Alvigini (con Carezzano Vive) con 122 ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Amministrative, in Piemonte candidati sindaci perdono con zero preferenze: neppure loro si sono votati… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Piemonte #Alessandria 58 sezioni scrutinate su 93: Gianfranco #Cuttica di Revi… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Piemonte #Novara #Borgomanero 19 sezioni scrutinate su 19: Sergio #Bossi: 73,6… - quotidianopiem : #Elezioni #Italia #Amministrative Affluenza definitiva in #Piemonte #AcquiTerme: 58,43% (-5,17)#Mondovì: 55,93% (-6… - VedeleAngela : RT @GiuseppePalma78: Questa sera, a partire dalle 21;45, sarò ospite in Tv su Telenova (canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e par… -