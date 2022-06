Alessandro Gassmann tra Un Professore 2 e I Bastardi di Pizzofalcone 4 c’è anche la regia: “Due progetti di cui non posso parlare” (Di lunedì 13 giugno 2022) Alessandro Gassmann tornerà presto sul set per girare Un Professore 2 e I Bastardi di Pizzofalcone 4, ma intanto pensa a dedicarsi ad altro. In un’intervista concessa a Repubblica, l’attore ha svelato i suoi progetti futuri, che vanno oltre le due fiction Rai di successo sopra citate. Il rinnovo per Un Professore era giunto molto presto, all’indomani del finale della prima stagione, e non poteva essere altrimenti: la fiction ha registrato ottimi ascolti, e suoi social continua ad essere molto chiacchierata, anche a distanza di mesi. Per quanto riguarda “I Bastardi”, sappiamo che Maurizio De Giovanni, scrittore dei romanzi da cui è tratta la serie di Rai1, è al lavoro sun quarto ciclo di episodi già da un bel po’. Ecco cosa ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022)tornerà presto sul set per girare Un2 e Idi4, ma intanto pensa a dedicarsi ad altro. In un’intervista concessa a Repubblica, l’attore ha svelato i suoifuturi, che vanno oltre le due fiction Rai di successo sopra citate. Il rinnovo per Unera giunto molto presto, all’indomani del finale della prima stagione, e non poteva essere altrimenti: la fiction ha registrato ottimi ascolti, e suoi social continua ad essere molto chiacchierata,a distanza di mesi. Per quanto riguarda “I”, sappiamo che Maurizio De Giovanni, scrittore dei romanzi da cui è tratta la serie di Rai1, è al lavoro sun quarto ciclo di episodi già da un bel po’. Ecco cosa ha ...

