Zingara Morta | trivella in fiamme | probabile atto doloso

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFragneto Monforte – Un incendio si è sviluppato questa notte in un cantiere di un trstradale chiuso in localitàtra Benevento e Fragneto Monforte. Per cause in corso d’accertamento è andata a fuoco una. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuco del Comando Provinciale di Benevento: spente le, i caschi rossi hanno effettuato gli accertamenti necessari a stabilire le cause scatenanti il rogo. L’episodio sarebbe riconducibile ad un, ma occorreranno ulteriori indagini per stabilire con certezza l’origine del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.