Uomini e Donne, Soraia Ceruti svela qual è stato il momento più bello vissuto con Luca Salatino dopo la scelta (Di domenica 12 giugno 2022) Soraia Ceruti e Luca Salatino sono una delle coppie che si sono formate nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne. I due si stanno conoscendo meglio lontano dalle telecamere. Lo scorso weekend sono stati a Como, in compagnia di Matteo Ranieri e Valeria. Questo fine settimana, invece, Soraia ha raggiunto Luca a Roma dove avevano appuntamento sempre con Matteo e Valeria. Inoltre in questi giorni la Ceruti ha conosciuto la mamma di Salatino, come testimoniano le loro storie su Instagram. La corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e ha ammesso che vorrebbe tanto andare a convivere col suo fidanzato. Sui loro primi momenti fuori dal programma, ha invece rivelato: Siamo all’inizio, ci stiamo ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 giugno 2022)sono una delle coppie che si sono formate nel corso dell’ultima edizione di. I due si stanno conoscendo meglio lontano dalle telecamere. Lo scorso weekend sono stati a Como, in compagnia di Matteo Ranieri e Valeria. Questo fine settimana, invece,ha raggiuntoa Roma dove avevano appuntamento sempre con Matteo e Valeria. Inoltre in questi giorni laha conosciuto la mamma di, come testimoniano le loro storie su Instagram. La corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e ha ammesso che vorrebbe tanto andare a convivere col suo fidanzato. Sui loro primi momenti fuori dal programma, ha invece rivelato: Siamo all’inizio, ci stiamo ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Ognuno di voi ha un ruolo fondamentale: contattate amici, parenti, colleghi. Solo insieme possiamo abbattere il mur… - luigidimaio : Orgoglio italiano e dimostrazione di professionalità e senso del dovere. Il mio sincero augurio alle donne e agli u… - EugenioGiani : Ho appena votato partecipando al #Referendum ???? «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiu… - faustomalinver2 : RT @m_robella22: ??IN POCHI GIORNI DUE BIMBI DI POCHI MESI MORTI IMPROVVISAMENTE. @MinisteroSalute DOVETE APRIRE UNA INCHIESTA SERIA PER SA… - MikeZapMG : RT @capitano_ri: @AntScibilia @frati_fulvio @frustametafora @MEcosocialista @Felyorfelix Per cortesia non aggravi la sua posizione già comp… -