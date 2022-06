Traffico Roma del 12-06-2022 ore 19:30 (Di domenica 12 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera ultimo appuntamento della giornata e partiamo dalla zona nord difficoltà per chi si trova sulla Roma-firenze deve rientrare nella capitale per Traffico Ci stanno formando le code tra Ponzano Romano Soratte è il bivio per la diramazione Roma nord altrettanto trafficate le strade che dal litorale portano a Roma sulla Pontina si sta in coda tra Castel Romano e Castel di Decima sulla Roma Fiumicino code di rientro tra Ponte Galeria e il raccordo rallentamenti sulla via Aurelia all’altezza di Palidoro poi 3 Aranova e Castel di Guido e perseguire nella zona di Malagrotta intanto sulla litoranea ostia-anzio il Traffico diminuisce ma troviamo sempre rallentamenti tra Castel Fusano e Marina di Ardea aumenta il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 giugno 2022) LuceverdeBuonasera ultimo appuntamento della giornata e partiamo dalla zona nord difficoltà per chi si trova sulla-firenze deve rientrare nella capitale perCi stanno formando le code tra Ponzanono Soratte è il bivio per la diramazionenord altrettanto trafficate le strade che dal litorale portano asulla Pontina si sta in coda tra Castelno e Castel di Decima sullaFiumicino code di rientro tra Ponte Galeria e il raccordo rallentamenti sulla via Aurelia all’altezza di Palidoro poi 3 Aranova e Castel di Guido e perseguire nella zona di Malagrotta intanto sulla litoranea ostia-anzio ildiminuisce ma troviamo sempre rallentamenti tra Castel Fusano e Marina di Ardea aumenta il ...

