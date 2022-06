Referendum, flop affluenza: appena al 6% (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu – Il Referendum dall’affluenza bassa, anzi bassissima, come riporta l’Ansa. Scontato il non raggiungimento del quorum necessario. E il caos di Palermo, per quanto ingiustificabile, non pare sufficiente a spiegare il flop. Referendum, affluenza ore 12 appena al 6% affluenza ore 12 a poco più il 6%. Sei virgola sei, se si prendono in esame i rilievi pubblicati da RaiNews. Ma poco cambia. Il 50 + 1, fino a stasera, è praticamente impossibile. Quanto a ciò che è stato pubblicato sull’Agenzia nazionale della stampa associata, la media è leggermente più bassa (5%) con questi risultati: “In particolare, per il Referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza è del 5,35% (2.734 su 7.903 comuni). Per il quesito 2 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu – Ildall’bassa, anzi bassissima, come riporta l’Ansa. Scontato il non raggiungimento del quorum necessario. E il caos di Palermo, per quanto ingiustificabile, non pare sufficiente a spiegare ilore 12al 6%ore 12 a poco più il 6%. Sei virgola sei, se si prendono in esame i rilievi pubblicati da RaiNews. Ma poco cambia. Il 50 + 1, fino a stasera, è praticamente impossibile. Quanto a ciò che è stato pubblicato sull’Agenzia nazionale della stampa associata, la media è leggermente più bassa (5%) con questi risultati: “In particolare, per il1 (Incandidabilità dopo condanna) l’è del 5,35% (2.734 su 7.903 comuni). Per il quesito 2 ...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - IlPrimatoN : Niente da fare, quorum impossibile - AntoniodeGrazi5 : Con l'astensione in Francia e il flop del referendum, è necessario che i partiti promuovano il voto, il voto come m… - Marcell78225090 : RT @antonellocapor2: Il flop del referendum è l'ennesima prova dell'inconsistenza politica di un leader senza testa come Matteo Salvini. S… - aloisio20437414 : RT @NandoBocchetti: paese di lobby e caste, irriformabile: dalla giustizia alla politica, dai media alla pubblica amministrazione. paese mo… -