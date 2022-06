Ordine d’arrivo F1, GP Azerbaijan 2022: risultati e classifica gara (Di domenica 12 giugno 2022) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, domenica 27 giugno, con il GP di Stiria, valido come ottava prova del calendario. Nel pomeriggio italiano si è appena conclusa la gara: di seguito l’Ordine d’arrivo. Vittoria del neerlandese Max Verstappen davanti al britannico Lewis Hamilton. Completa il podio il finlandese Valtteri Bottas, mentre sono rispettivamente sesto e settimo lo spagnolo Carlos Sainz ed il monegasco Charles Leclerc con le due Ferrari. Fuori dalla zona punti anche Antonio Giovinazzi, 15° con l’Alfa Romeo, unico pilota italiano al via. Ordine d’arrivo GP STIRIA F1 2021 1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 1:22:18.925 0 2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +35.743s 0 3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +46.907s 0 4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 71 +47.434s 0 5 4 Lando Norris ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, domenica 27 giugno, con il GP di Stiria, valido come ottava prova del calendario. Nel pomeriggio italiano si è appena conclusa la: di seguito l’. Vittoria del neerlandese Max Verstappen davanti al britannico Lewis Hamilton. Completa il podio il finlandese Valtteri Bottas, mentre sono rispettivamente sesto e settimo lo spagnolo Carlos Sainz ed il monegasco Charles Leclerc con le due Ferrari. Fuori dalla zona punti anche Antonio Giovinazzi, 15° con l’Alfa Romeo, unico pilota italiano al via.GP STIRIA F1 2021 1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 71 1:22:18.925 0 2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +35.743s 0 3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 +46.907s 0 4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 71 +47.434s 0 5 4 Lando Norris ...

