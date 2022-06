LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Ma Guadagnini compie un sorpasso perfetto, superato Prado. 24.00 Prado supera Guadagnini per la quinta piazza. 25.00 Sorpasso spettacolare di Seewer nei confronti di Febre. 26.00 Lotta per il terzo posto tra Febvre e Seewer. 27.00 Febvre si trova in terza posizione, Prado è sceso in sesta posizione. Secondo Jonass. 28.00 Quinta posizione per Guadagnini. 29.00 Gajser prende subito la testa della classifica. Inizia gara 1! 14.15 Tutto pronto, finalmente si può partire. 14.10 Oggi torna in pista Febvre. 14.05 Non ci sarà nemmeno Renaux per infortunio. 14.00 Ricordiamo che la MX2 gara 1 è stata vinta da Tom Vialle. 13.55 Inizia la procedura di partenza. 13.50 Tra cinque minuti inizia la procedura di partenza. 13.45 Forato non ci sarà per un intervento al perone destro. 13.40 La sfida è tutta tra Gajser, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Ma Guadagnini compie un sorpasso perfetto, superato Prado. 24.00 Prado supera Guadagnini per la quinta piazza. 25.00 Sorpasso spettacolare di Seewer nei confronti di Febre. 26.00 Lotta per il terzo posto tra Febvre e Seewer. 27.00 Febvre si trova in terza posizione, Prado è sceso in sesta posizione. Secondo Jonass. 28.00 Quinta posizione per Guadagnini. 29.00 Gajser prende subito la testa della classifica. Inizia gara 1! 14.15 Tutto pronto, finalmente si può partire. 14.10 Oggi torna in pista Febvre. 14.05 Non ci sarà nemmeno Renaux per infortunio. 14.00 Ricordiamo che la MX2 gara 1 è stata vinta da Tom Vialle. 13.55 Inizia la procedura di partenza. 13.50 Tra cinque minuti inizia la procedura di partenza. 13.45 Forato non ci sarà per un intervento al perone destro. 13.40 La sfida è tutta tra Gajser, ...

