LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Fabbro e Tiberi in una fuga di 15, il gruppo insegue a 2’30” (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 La strada riprende a salire in questo tratto. L’avvicinamento all’ascesa del Col de la Colombiere è già piuttosto impegnativo. 14.37 Sale leggermente il distacco del gruppo, segnalato ora intorno ai 2’30”. 14.34 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il gruppo tirato dagli uomini della Jumbo-Visma: 85km 1?5? < 2’20” < Le peloton mené par l’équipe @JumboVismaRoad du @MaillotjauneLCL @rogla roule avec un retard de plus de 2 minutes sur les échappés. The peloton led by @JumboVismaRoad for @rogla is 2 minutes behind the breakaway. #Dauphiné pic.twitter.com/zLVkgqJKNf — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2022 14.31 Ricordiamo la composizione della fuga: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 La strada riprende a salire in questo tratto. L’avvicinamento all’ascesa del Col de la Colombiere è già piuttosto impegnativo. 14.37 Sale leggermente il distacco del, segnalato ora intorno ai”. 14.34 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae iltirato dagli uomini della Jumbo-Visma: 85km 1?5? < 2’20” < Le peloton mené par l’équipe @JumboVismaRoad du @MaillotjauneLCL @rogla roule avec un retard de plus de 2 minutes sur les échappés. The peloton led by @JumboVismaRoad for @rogla is 2 minutes behind the breakaway. #Dauphiné pic.twitter.com/zLVkgqJKNf — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12,14.31 Ricordiamo la composizione della: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De ...

