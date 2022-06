Pubblicità

ilpost : I ritardi nelle procedure di voto a Palermo - blogsicilia : #notizie #sicilia E’ polemica sui ritardi nelle concessioni balneari, il sindaco “Dal Comune nessuna colpa” -… - quotidianodirg : #Ragusa – Il capoguppo consiliare del Pd di Ragusa, #MarioChiavola attenziona una situazione piuttosto delicata e c… - A4t3TjUV : RT @OSINTI1: Dell'artiglieria ????, soprattutto quella a lungo raggio. Gli aiuti servono e servono immediatamente, perché i ritardi nelle con… - OSINTI1 : Dell'artiglieria ????, soprattutto quella a lungo raggio. Gli aiuti servono e servono immediatamente, perché i ritard… -

Segnata dalle polemiche per idell'apertura dei seggi a Palermo, è in corso la giornata elettorale: tutt'Italia al voto ... Matteo Salvini secittà del Nord la sua Lega tiene o viene ...Dopo una mattinata dioperazioni, con decine di sezioni rimaste chiuse per improvvise rinunce dei presidenti , sono stati nominati e si sono insediati gli ultimi tredici presidenti . Al ...Il Viminale ha provveduto a nominare i presidenti in sostituzione di quelli che stamattina non si erano presentati. Inevitabili però i ritardi, i dati bassi dell'affluenza e le polemiche ...Caos seggi a Palermo, dove è in corso il voto per le elezioni amministrative e per il referendum sulla giustizia. Dopo una mattinata di ritardi nelle operazioni, con decine di sezioni rimaste chiuse p ...