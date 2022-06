Highlights e gol Macedonia del Nord-Gibilterra 4-0, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 12 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Macedonia del Nord-Gibilterra 4-0 della Nations League 2021/2022. A Skopje, i padroni di casa demoliscono gli avversari nella prima mezz’ora. Minuto 4? Enis Bardhi trova la rete. Lo stesso Bardhi fornisce poi l’assist, 10 minuti dopo, per il gol di Miovski. L’attaccante del Budapest si ripete appena 120 secondi dopo. Scavallata la mezz’ora, chiude il conto Darko Churlinov, su assist di Todor Todoroski. 4-0 e da qui in poi, sono 60 minuti di controllo palla. Macedonia sempre al secondo posto nel gruppo, con 7 punti. Gibilterra ultimo, con 1. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ilcon glie i gol didel4-0 della2021/. A Skopje, i padroni di casa demoliscono gli avversari nella prima mezz’ora. Minuto 4? Enis Bardhi trova la rete. Lo stesso Bardhi fornisce poi l’assist, 10 minuti dopo, per il gol di Miovski. L’attaccante del Budapest si ripete appena 120 secondi dopo. Scavallata la mezz’ora, chiude il conto Darko Churlinov, su assist di Todor Todoroski. 4-0 e da qui in poi, sono 60 minuti di controllo palla.sempre al secondo posto nel gruppo, con 7 punti.ultimo, con 1. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

