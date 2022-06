Gp Baku e stop Ferrari | Lapo Elkann | “Doloroso”

(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Vedere il Gp di, con il ritiro dei duesti Charles Leclerc e Carlos Sainz, per“è molto”. Questo il commento dell’imprenditore su Twitter, che aggiunge: “E’ ora di tornare a lavorare come all’inizio di campionato. E sempre Forza… senza negare che oggi sono molto triste”, la conclusione. Per Leclerc il ritiro è arrivato al al 21° giro. Il monegasco dellaera al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al motore. Al nono giro si era già ritirata anche l’altra Rossa di Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

