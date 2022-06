F1, Ferrari: ora la penalità è quasi certa. Già due power-unit utilizzate, il regolamento parla chiaro (Di domenica 12 giugno 2022) Una situazione molto difficile per la Ferrari. Il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, avrebbe dovuto essere quello della riscossa per la Rossa, ma è diventato una sorta di incubo. Il doppio ritiro delle due vetture di Maranello fa male perché la Red Bull ha completato la propria doppietta e vola nelle classifiche piloti e costruttori, con Max Verstappen sempre più leader. Il team di Milton Keynes si è portato a casa una corsa in carrozza, sfruttando le uscite di scena delle monoposto di Carlos Sainz e di Charles Leclerc, dando una conferma della propria velocità associata all’affidabilità, aspetto quest’ultimo gravemente insufficiente per la Rossa. Una valutazione negativa anche per il precedente di Barcellona e lo stop per Leclerc. La preoccupazione è molto anche perché il regolamento non concede sconti rispetto al tema ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Una situazione molto difficile per la. Il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, avrebbe dovuto essere quello della riscossa per la Rossa, ma è diventato una sorta di incubo. Il doppio ritiro delle due vetture di Maranello fa male perché la Red Bull ha completato la propria doppietta e vola nelle classifiche piloti e costruttori, con Max Verstappen sempre più leader. Il team di Milton Keynes si è portato a casa una corsa in carrozza, sfruttando le uscite di scena delle monoposto di Carlos Sainz e di Charles Leclerc, dando una conferma della propria velocità associata all’affidabilità, aspetto quest’ultimo gravemente insufficiente per la Rossa. Una valutazione negativa anche per il precedente di Barcellona e lo stop per Leclerc. La preoccupazione è molto anche perché ilnon concede sconti rispetto al tema ...

Pubblicità

lapoelkann_ : E' molto doloroso ?? è ora di tornare a lavorare come all'inizio di campionato. E sempre Forza Ferrari...senza negar… - iammax60 : @garridino @JPeppp Infatti io interista onesto come Binotto tifo super Max...la Ferrari senza il Drake di Maranello ora è una FIAT - nebenet : RT @MarianoFroldi: Ora arrivano quelli che ti danno la patente di vero tifoso. Io tifavo Ferrari quando molti, qui, ciucciavano ancora il l… - Bruno8974 : @frecciavallone Sì hanno bruciato anche Alonso, forse ha ragione chi dice che la #ferrari è troppo italiana, c'è bi… - tutticonvocati : ???@GiorgioTerruzzi: 'Quando succede un problema al motore così non è una robetta da una settimana e via. L'equilibr… -