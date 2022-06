F1, Carlos Sainz si ritira a Baku. Problemi di affidabilità per la Rossa (Di domenica 12 giugno 2022) Carlos Sainz si è ritirato dal Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il portacolori della Ferrari ha parcheggiato la propria monoposto nella via di fuga di curva 4 dopo aver cercato in tutti i modi di beffare l’olandese Max Verstappen al via. Il #55 del gruppo, ex portacolori della McLaren, si è arreso per un problema tecnico, non ci sono informazioni in merito alla noia meccanica che ha tradito il compagno di squadra del monegasco Charles Leclerc che sta lottando contro le Red Bull per il successo in quel di Baku. Secondo problema di affidabilità per la casa di Maranello in meno di quattro gare, la memoria corre a quanto accaduto a Barcellona sulla monoposto di Leclerc. Giornata da dimenticare per il figlio dell’ex campione del mondo del Mondiale Rally, quarto ieri ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)si èto dal Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il portacolori della Ferrari ha parcheggiato la propria monoposto nella via di fuga di curva 4 dopo aver cercato in tutti i modi di beffare l’olandese Max Verstappen al via. Il #55 del gruppo, ex portacolori della McLaren, si è arreso per un problema tecnico, non ci sono informazioni in merito alla noia meccanica che ha tradito il compagno di squadra del monegasco Charles Leclerc che sta lottando contro le Red Bull per il successo in quel di. Secondo problema diper la casa di Maranello in meno di quattro gare, la memoria corre a quanto accaduto a Barcellona sulla monoposto di Leclerc. Giornata da dimenticare per il figlio dell’ex campione del mondo del Mondiale Rally, quarto ieri ...

Pubblicità

yleniaindenial1 : strategia funziona Charles Leclerc da primo si ritira per problemi al motore Carlos Sainz di ritira per problemi ai… - automotorinews : ?? #F1, CLAMOROSO COLPO DI SCENA a Baku: fuori le #Ferrari di Carlos #Sainz e Charles #Leclerc per affidabilità ?? E… - Formula1WM : Giro 18/51 - Ferrari conferma un problema idraulico sulla F1-75 di Carlos Sainz! #GpAzerbaijan #F1 - sportli26181512 : Formula 1, tutte le foto del GP d'Azerbaijan a Baku: L'ottava prova del Mondiale si corre sul circuito cittadino di… - Claudia_200001 : Mi dispiace tanto per Carlos Sainz.. per me stava facendo una buona gara e poteva fare bene Spero che questo period… -