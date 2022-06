“È fatta | fregati” Raffaella Carrà | sta succedendo ora in Spagna

Leggi su tvzap

(Di domenica 12 giugno 2022) Tv Zap flash – Non c’è niente da fare, gli altri riescono sempre a superarci, a batterci sul tempo. “Ci siamo, fregare un’icona”, osserva indispettito «Dagospia», che riprende un’iniziativa che sta scuotendo la. Il Municipio di Madrid si prepara a rendere omaggio a, a distanza di un anno dall’impegno, che avevano preso i partiti. Un modo per ricordare la regina della tv, la soubrette delle soubrette. (continua a leggere dopo le foto) “Mentre in Italia a malapena la ricordano nei programmi tv, Madrid intitolerà una piazza a: il prossimo 6 luglio, durante i festeggiamenti del Gay Pride, lo slargo, finora conosciuto come “Plaza del Olivo”, prenderà il nome dell’artista italiana”, scrive «Dagospia». “Nella piazza sarà installata una targa voluta da tutti i gruppi di ...