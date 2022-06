Claudio Ghezzi, morto l'alpinista sulla Grigna (che aveva scalato 5.600 volte): stava soccorrendo un'amica (Di domenica 12 giugno 2022) L'ha tradito proprio la 'sua' Grigna , quella vetta che aveva scalato 5.600 volte in quasi cinquant'anni. Claudio Ghezzi , noto alpinista di 69 anni originario di Missaglia (Lecco) è morto ... Leggi su leggo (Di domenica 12 giugno 2022) L'ha tradito proprio la 'sua', quella vetta che5.600in quasi cinquant'anni., notodi 69 anni originario di Missaglia (Lecco) è...

