Chiara Ferragni e Fedez, splendida notizia: non vediamo l’ora! (Di domenica 12 giugno 2022) Una notizia che tutti non vedevamo l’ora di sapere, Chiara Ferragni e Fedez lo fanno sapere così, finalmente: non stiamo nella pelle! Due volti amatissimi e seguitissimi sui social. Lei l’influencer più seguita, lui il cantante rap che ha conquistato il cuore della splendida imprenditrice digitale. Ad oggi, Chiara Ferragni e Fedez sono una delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 12 giugno 2022) Unache tutti non vedevamo l’ora di sapere,lo fanno sapere così, finalmente: non stiamo nella pelle! Due volti amatissimi e seguitissimi sui social. Lei l’influencer più seguita, lui il cantante rap che ha conquistato il cuore dellaimprenditrice digitale. Ad oggi,sono una delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - Dario_Paparo : Non oso immaginare cosa avrebbe fatto chiara Ferragni sui social se suo marito non ce l'avesse fatta - sonounarancina : RT @catlatorre: Liliana Segre aveva chiesto a Chiara Ferragni un incontro per far conoscere ai più giovani l'orrore della Shoah: oggi si so… -