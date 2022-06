CdS – sarà la Juve di Pogba (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 11:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: TORINO – Pogba-Juve, ci siamo. Il ritorno del Polpo in bianconero è ormai cosa fatta: non ci sono più ostacoli, non ci sono più concorrenti all’orizzonte che possano insidiare il secondo matrimonio del francese con la Signora. Il Paris Saint-Germain è stato una tentazione ma è ormai lontana, nonostante le ultime voci provenienti da Oltralpe. La scelta di Paul è stata chiara praticamente da subito: Juve e soltanto Juve. Ha riflettuto, naturalmente, sulle opportunità che gli si prospettavano per l’ultima grande tappa della carriera e l’idea Parigi l’ha sfiorato eccome. Ma la voglia di tornare in quella che è sempre rimasta la sua seconda casa, nell’ambiente in cui si sente amato e coccolato ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 11:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: TORINO –, ci siamo. Il ritorno del Polpo in bianconero è ormai cosa fatta: non ci sono più ostacoli, non ci sono più concorrenti all’orizzonte che possano insidiare il secondo matrimonio del francese con la Signora. Il Paris Saint-Germain è stato una tentazione ma è ormai lontana, nonostante le ultime voci provenienti da Oltralpe. La scelta di Paul è stata chiara praticamente da subito:e soltanto. Ha riflettuto, naturalmente, sulle opportunità che gli si prospettavano per l’ultima grande tappa della carriera e l’idea Parigi l’ha sfiorato eccome. Ma la voglia di tornare in quella che è sempre rimasta la sua seconda casa, nell’ambiente in cui si sente amato e coccolato ...

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione p… - infoitsport : Asllani, ultimi dettagli e poi sarà Inter: una o due contropartite all’Empoli – CdS - internewsit : Asllani, ultimi dettagli e poi sarà Inter: una o due contropartite all'Empoli - CdS - - vecchidf : E comunque il famoso spread BTP vs BUND e' a 235bps, il CDS a 5 anni a 137bps (+77% rispetto a un anno fa). Spagna… - Andresh88juve : RT @ValePieraccini: (#CdS) #Pogba sarà il colpo più importante del mercato della #Juventus. Il francese firmerà un triennale (con opzione p… -