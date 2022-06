Calciomercato Sampdoria | più vicino il ritorno di Linetty

(Di domenica 12 giugno 2022) . Il Torino potrebbe abbassare le pretese Non è un mistero che lavorrebbe riprendersi Karol, così come non è un mistero che il centrocampista polacco non vede l’ora di tornare a Genova. In questo clima di amore corrisposto c’è di mezzo il Torino.non fa parte del progetto granata per la prossima stagione e, come riporta Tuttosport, il club ha intenzione di lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Per questo motivo Urbano Cairo sembrerebbe d’accordo nel modificare le pretese economiche sul giocatore: la trattativa con lapotrebbe avviarsi sulla base di un offerta di 6-7 milioni di euro. Resta l’ostacolo ingaggio, superabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Willy #Gnonto uomo mercato: @SassuoloUS, @BfcOfficialPage, @sampdoria e @TorinoFC_1906 su di lui - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, occhio ai giovani: piace un difensore classe 2002 - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, il riscatto di #Verre è più lontano. La situazione - LeBombeDiVlad : ?? #Sampdoria alla ricerca di rinforzi ?? Piace un giocatore del #Napoli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, il #Torino abbassa le pretese per #Linetty: i dettagli -

UNA NUOVA SFIDA - Dopo aver vagliato diverse opportunità di ritornare in Serie A già nel corso della passata stagione (in primis) e nelle scorse settimane, Pirlo decide di accettare dunque ...L'Inter inizierà il 6 luglio così come la Cremonese e la. Un giorno prima la Lazio. Per quanto riguarda il Napoli si partirà per Dimaro dall'8 al 19 luglio, poi trasferimento a Castel Di ...Non è un mistero che la Sampdoria vorrebbe riprendersi Karol Linetty, così come non è un mistero che il centrocampista polacco non vede l’ora di tornare a Genova. In questo clima di amore corrisposto ...Il calciomercato della Lazio sta per prendere forma. Il club biancoceleste, dopo una stagione chiusa al quinto posto, vogliono rinforzarsi e stanno per chiudere i primi colpi in entrata. La Lazio è in ...