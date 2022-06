Calcio | ufficiale | Pirlo allenerà in Turchia

Pubblicità

sportface2016 : Ufficiale: #Pirlo è il nuovo allenatore del #FatihKaragumruk - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Turchia. Ufficiale, Pirlo nuovo allenatore del Karagumruk - 1019Yaw : RT @CorSport: Fatih #Karagumruk, è ufficiale l'arrivo di Andrea #Pirlo: le cifre dell'accordo ?? - CrapanzanoRobin : RT @CorSport: Fatih #Karagumruk, è ufficiale l'arrivo di Andrea #Pirlo: le cifre dell'accordo ?? - CorSport : Fatih #Karagumruk, è ufficiale l'arrivo di Andrea #Pirlo: le cifre dell'accordo ?? -

Andrea Pirlo ha firmato un contratto di un anno per allenare il Fatih Karagümrük, ha annunciato domenica il club della massima serie turca. "Pirlo ha firmato un contratto che lo rende membro del ...Esperienza all'estero per l'ex tecnico della Juve ISTANBUL (TURCHIA) - Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Ad annunciarlo via Twitter è lo stesso club turco. Pirlo, fermo da un ...