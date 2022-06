Brahim Diaz | «Ibra ha l’età di mio padre | ma fa ancora la differenza»

(Di domenica 12 giugno 2022) . Le dichiarazioni del trequartista del Milan Intervistato da Marca,ha parlato così di Zlatan Iovic: «Iovic hadi mio, ma fala. Per me è come unnello spogliatoio, mi ha reso la vita più facile perché quando ho il pallone sono obbligato a passarglielo se no si arrabbia. È un giocatore incredibile, con un grande carisma e che ama vincere, gli piace lavorare in allenamento e lo trasmette anche agli altri. Rende migliori tutti i giocatori perché ti spinge a dare sempre il massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

