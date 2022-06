Aumento prezzi di DAZN, il Codacons in contatto con l’Antitrust (Di domenica 12 giugno 2022) Il Codacons avanza a difesa dei consumatori con un esposto sull’Aumento dei prezzi previsti da DAZN per il prossimo campionato. La discussione sulla distribuzione dei diritti tv relativi al calcio ma non solo si mantiene viva da tempo in Italia, soprattutto dal momento dello spostamento della maggior parte delle partite in esclusiva su DAZN. Il funzionamento della piattaforma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 giugno 2022) Ilavanza a difesa dei consumatori con un esposto sull’deiprevisti daper il prossimo campionato. La discussione sulla distribuzione dei diritti tv relativi al calcio ma non solo si mantiene viva da tempo in Italia, soprattutto dal momento dello spostamento della maggior parte delle partite in esclusiva su. Il funzionamento della piattaforma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

