Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 11 giugno 2022 (Di domenica 12 giugno 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 11 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Nations League: Inghilterra-Italia ha portato a casa 5897 spettatori (37.40% di share); su Canale5 il film Una folle passione ha avuto 1246 spettatori (share 8.93%). Su Italia1 il film E.T. L'Extraterrestre ha ottenuto 809 spettatori (5.78%); su Rai2 il film Nell'ombra del killer ha portato a casa 890 spettatori (5.88%); su Rai3 il programma documentaristico Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 752 spettatori (5.25%); su Rete4 il film Innamorato Pazzo ha intrattenuto 717 spettatori (5.16%); su La7 il film The Queen ...

