ASCOLTI TV 11 GIUGNO 2022: INGHILTERRA-ITALIA SENZA RETI MA CON IL 37,4%, UNA FOLLE PASSIONE (8,9%), E.T. (5,8%), DEBUTTA WEEKLY (18,7%+19,4%) (Di domenica 12 giugno 2022) INGHILTERRA-ITALIA ASCOLTI TV 11 GIUGNO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Sei Sorelle – xTg1 + Dialogo – 791 19.08 + 801 18.18WEEKLY – 883 18.68WEEKLY – 806 19.40170 Anni Polizia di Stato – 787 12.92Linea Verde Life – 1988 18.32Tg1 – 3273 25.44Linea Blu – 1575 13.75Passaggio a Nord-Ovest – 1227 12.62A Sua Immagine – 928 10.12 + 931 10.81ITALIASì!: Bis – 1138 14.07Reazione a Catena – 2062 22.32Reazione a Catena – 3075 27.10Tg1 – xRai Sport – xINGHILTERRA-ITALIA – 5897 37.40 x x xUn Tirchio Quasi Perfetto – x Prima Pagina – xTg5 – 984 22.60X-Style – 538 12.25Canada – 343 8.34Forum (R) – 1024 15.32Tg5 – 2526 20.71Beautiful – 2176 17.14Una Vita – 1893 ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 giugno 2022)TV 11· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Sei Sorelle – xTg1 + Dialogo – 791 19.08 + 801 18.18– 883 18.68– 806 19.40170 Anni Polizia di Stato – 787 12.92Linea Verde Life – 1988 18.32Tg1 – 3273 25.44Linea Blu – 1575 13.75Passaggio a Nord-Ovest – 1227 12.62A Sua Immagine – 928 10.12 + 931 10.81Sì!: Bis – 1138 14.07Reazione a Catena – 2062 22.32Reazione a Catena – 3075 27.10Tg1 – xRai Sport – x– 5897 37.40 x x xUn Tirchio Quasi Perfetto – x Prima Pagina – xTg5 – 984 22.60X-Style – 538 12.25Canada – 343 8.34Forum (R) – 1024 15.32Tg5 – 2526 20.71Beautiful – 2176 17.14Una Vita – 1893 ...

Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Sabato 11 Giugno 2022. In 5,9 mln per la Inghilterra-Italia (37.4%), Una Folle Passione 8.9% - infoitcultura : Ascolti tv 10 giugno, 'Con il cuore - nel nome di Francesco' batte New Amsterdam 4 - Cinzy08_ : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV - #LeSoap: ??Ottima partenza per #UnAltroDomani 23,6% ?? Bene tutte le soap di #Canale5: #UnaVita 22,2%, #BraveA… -