Via libera all'accordo sui ricollocamenti dei migranti in Europa (Di sabato 11 giugno 2022) 12 le Nazioni pronte ad accogliere per almeno un anno coloro che sbarcano sulle coste di Italia, Spagna, Malta, Grecia e Cipro Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) 12 le Nazioni pronte ad accogliere per almeno un anno coloro che sbarcano sulle coste di Italia, Spagna, Malta, Grecia e Cipro

Pubblicità

GiovaQuez : Secondo Bloomberg la Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status di candidato all'i… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - ransie_84 : Maxi rissa, bambino di due anni ferito: la suocera ride… L’alta corte inglese da il via libera per deportare gli im… - __SSam__7 : Skriniar che dà il via libera non ci credo nemmeno se me lo dice lui di persona. O lo hanno letteralmente accompag… -