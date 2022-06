Vangelo di oggi | sabato 11 Giugno 2022 | Mt 10 | 7-13 | Commento di Papa Francesco

(Di sabato 11 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi11, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro”. “Nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre, anche parlando con il Signore, come se noi volessimo dare una tangente al L'articolodi11: Mt 10,7-13diproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

CiaoKarol : QUANDO PARLA COSI' CHIARO, GESU' CI METTE SEMPRE IN DIFFICOLTA'!? #2PAROLE sul #VANGELO di oggi:… - JMC1899 : Dopo i ringraziamenti social di @PVercellone (Chief Communications Officer di @acmilan), oggi tocca a @mauro_suma p… - CiaoKarol : GRATUITAMENTE AVETE AVUTO, GRATUITAMENTE DATE #Vangelo ? Lettura e commento al Vangelo di Sabato 11 Giugno 2022 ?? - extraterra62 : RT @pierremele70: Oggi ho avuto l'onore di gustare l'ospitalità di @enzobianchi7 una ospitalità all'insegna della bellezza: dal cibo alla… - LudoPensante : RT @EwtnItalia: Il Vangelo di oggi è ad opera di Matteo, propriamente capitolo 5 versetti 27-32. . Desideri leggere il testo integrale? Seg… -

Famiglia Cristiana

...da non riuscire a mettere in contatto la domanda di lavoro con l'offerta e che l'inefficienza... Ilsecondo cui l'ufficio sarebbe fondamentalmente un posto dove divertirsi... Lavoro, Panini ...... 159), e questa solidarietà presuppone un equilibrio; ma proprio questo equilibrio mancanella ... il più possibile "leggera" e pronta a rispondere alle esigenze del. Il Signore vi benedica ... Annunciare il Vangelo oggi, ad Ariccia il Capitolo generale dei Paolini Russia: l'impegno di monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca, La Chiesa promuove la prospettiva evangelica ...Nella chiesa di Nuestra Señora de las Maravillas, luogo dove la Comunità si riunisce per la preghiera serale, è stato presentato a Madrid il libro "La Chiesa brucia" di Andrea Riccardi. Insieme all'au ...