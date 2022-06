Un secondo che profuma di mare e di estate, semplice e veloce da preparare (Di sabato 11 giugno 2022) INGREDIENTI X 4: 4 filetti di orata da pesca sostenibile, oppure di ombrina, già puliti 1 arancia non trattata 1 limone non trattato 1 cucchiaio di pangrattato 1 cucchiaio di trito di prezzemolo e maggiorana 1/2 cucchiaino di cannella in polvere 1 spicchio d’aglio olio extravergine d’oliva sale e pepe Filetto di orata, arancia e limone (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Leggi anche › Mangiare pesce senza sensi di colpa per l’ambiente Procedimento Lavate gli agrumi e tagliateli a fettine sottili. Raccoglieteli in una terrina, conditeli con un filo d’olio, la cannella, sale e pepe e mescolate per fare insaporire. Sciacquate i filetti di orata, asciugateli e sistemateli sulla leccarda foderata con carta forno unta d’olio. ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 giugno 2022) INGREDIENTI X 4: 4 filetti di orata da pesca sostenibile, oppure di ombrina, già puliti 1 arancia non trattata 1 limone non trattato 1 cucchiaio di pangrattato 1 cucchiaio di trito di prezzemolo e maggiorana 1/2 cucchiaino di cannella in polvere 1 spicchio d’aglio olio extravergine d’oliva sale e pepe Filetto di orata, arancia e limone (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Leggi anche › Mangiare pesce senza sensi di colpa per l’ambiente Procedimento Lavate gli agrumi e tagliateli a fettine sottili. Raccoglieteli in una terrina, conditeli con un filo d’olio, la cannella, sale e pepe e mescolate per fare insaporire. Sciacquate i filetti di orata, asciugateli e sistemateli sulla leccarda foderata con carta forno unta d’olio. ...

Pubblicità

reportrai3 : Nel 2015 Renzi ringrazia la procura di Milano per un contributo non meglio definito al successo di Expo. Secondo l'… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze russe che occupano la città di Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuover… - Corriere : Palermo, arrestato un altro candidato che chiedeva voti ai boss: è Francesco Lombardo di Fratelli d’Italia - Daniele20925114 : @eccallaa__ Secondo me è svenuto....che ?? ?? ?? ?? ?? ?? magnifica - Ve10Ve_Ghost : RT @Gianl1974: I partigiani ucraini hanno aiutato le forze armate ucraine a distruggere le basi russe nella regione di Kherson - The New Yo… -