Teatro: piace il Turco al Carlo Felice di Genova (Di sabato 11 giugno 2022) Lo sciopero dichiarato dalla Cgil non ha fermato ieri sera la prima dell'ultimo titolo del cartellone lirico del Teatro Carlo Felice di Genova. "Il Turco in Italia" di Rossini è andato regolarmente in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Lo sciopero dichiarato dalla Cgil non ha fermato ieri sera la prima dell'ultimo titolo del cartellone lirico deldi. "Ilin Italia" di Rossini è andato regolarmente in ...

Pubblicità

AnsaLiguria : Teatro: piace il Turco al Carlo Felice di Genova. In scena nonostante uno sciopero. Cresce tensione tra maestranze… - ANSA_Legalita : Teatro: piace il Turco al Carlo Felice di Genova. In scena nonostante uno sciopero. Cresce tensione tra maestranze… - ansa_liguria : Teatro: piace il Turco al Carlo Felice di Genova - lov_mir : @therednamy Magari non hai trovato le amiche giuste, oppure la discoteca non ti piace proprio, potresti fare un acc… - Centotorri : #100torri CHIERI GREEN CITY: Sabato al Teatro Duomo la conferenza spettacolo “A qualcuno piace caldo”… -