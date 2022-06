Stranger Things 5: ci sarà un salto temporale (Di sabato 11 giugno 2022) Stranger Things: la quinta stagione avrà un salto temporale. Dall’ormai lontano 2016 sono passati anni. I ragazzi crescono e l’occhio di chi guarda si aspetta maggior credibilità. Sembra più che chiara la necessità di far coincidere l’età degli attori con quella dei personaggi. Non sono pochi i fan che ironizzano sui social a proposito di questo dettaglio. Vedere quanto gli interpreti siano cresciuti in fretta è stato sbalorditivo. Stranger Things 5: le parole dei fratelli Duffer I fratelli Duffer hanno già pensato ad alcuni elementi importanti della stagione finale di Stranger Things. “Non sono sicuro che siamo pronti a dire già la data d’inizio delle riprese” ecco le parole di Matt Duffer a TV Line. “Ma una buona parte della serie è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022): la quinta stagione avrà un. Dall’ormai lontano 2016 sono passati anni. I ragazzi crescono e l’occhio di chi guarda si aspetta maggior credibilità. Sembra più che chiara la necessità di far coincidere l’età degli attori con quella dei personaggi. Non sono pochi i fan che ironizzano sui social a proposito di questo dettaglio. Vedere quanto gli interpreti siano cresciuti in fretta è stato sbalorditivo.5: le parole dei fratelli Duffer I fratelli Duffer hanno già pensato ad alcuni elementi importanti della stagione finale di. “Non sono sicuro che siamo pronti a dire già la data d’inizio delle riprese” ecco le parole di Matt Duffer a TV Line. “Ma una buona parte della serie è ...

