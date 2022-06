Sindrome di Ramsay Hunt, la malattia di Justin Bieber: sintomi e cura (Di sabato 11 giugno 2022) Sindrome di Ramsay Hunt è la malattia che ha colpito il cantante Justin Bieber e di cui lui stesso ha parlato: ma quale sono i sintomi e esiste una cura per combatterla? Scopriamolo. “Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado. Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrà del tempo” sono queste alcune delle parole che il giovane cantante ha usato sui social per spiegare il motivo che lo ha spinto ad annullare i concerti che erano in programma proprio nelle prossime settimane lasciando molto dispiaciuto e preoccupato il suo pubblico. AnsaL’artista infatti da tempo soffre della Sindrome di ... Leggi su chenews (Di sabato 11 giugno 2022)diè lache ha colpito il cantantee di cui lui stesso ha parlato: ma quale sono ie esiste unaper combatterla? Scopriamolo. “Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado. Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrà del tempo” sono queste alcune delle parole che il giovane cantante ha usato sui social per spiegare il motivo che lo ha spinto ad annullare i concerti che erano in programma proprio nelle prossime settimane lasciando molto dispiaciuto e preoccupato il suo pubblico. AnsaL’artista infatti da tempo soffre delladi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirm… - LaTentatrice : RT @dacicus22: Justin Bieber colpito dalla paralisi facciale della sindrome di Ramsay Hunt = complicazione del fuoco di Sant'Antonio che pu… - CorriereUmbria : Justin Bieber colpito da paralisi facciale #JustinBieber #malattia #paresifacciale - Gianluca_472 : RT @Agenzia_Ansa: Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirmi'. C… - maryepepy : RT @MarioxKx: #JustinBieber & Sindrome di Ramsay Hunt. Un ?? La nota pop star, annuncia con un video molto eloquente il ritiro temporaneo… -