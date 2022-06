Sampdoria | Romei | “Derby col Genoa mancherà Quagliarella e Sabiri rimangono? Non voglio fare promesse”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) “L’ossatura della squadra è importante, arriviamo da anni di lavoro. Constiamo parlando del rinnovo, penso che troveremo l’accordo però dobbiamo far quadrare i conti.al momento rimane con noi, insieme a Damsgaard è il nostro giovane più importante. Ma non, quel che è certo è che lavoreremo tanto e al meglio”. Queste le parole di Antonioai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione e al termine di un’annata che ha visto laguadagnarsi solo nel finale e non senza affanni la salvezza. Cosa non riuscita al, al cui riguardo il vicepresidente dei blucerchiati ha concluso: “Ilcitanto, è una partita bellissima, forse la più ...