Real Madrid, UFFICIALE: preso Tchouameni (Di sabato 11 giugno 2022) La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Aurélien Tchouameni è un nuovo giocatore del... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Aurélienè un nuovo giocatore del...

Pubblicità

EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - TeoBellan : Il Real Madrid ha ufficializzato di aver raggiunto l'accordo con il Monaco per l'acquisto del centrocampista Auréli… - rebicsaltato : Voglio presentazione stile Ronaldo-Real Madrid per Noa Lang - _Morik92_ : @UrboG @maio_pie @Alessan02694862 @UrboG ora sei più tranquillo sul Real Madrid? ?? -