“Mi hanno portata in ospedale, devo operarmi”, l’ex volto di Uomini e Donne racconta il dramma (Di sabato 11 giugno 2022) Un vero e proprio dramma, la corsa in ospedale e la scoperta: l’ex volto di Uomini e Donne parla a cuore aperto con i suoi follower I primi dolori, poi l’ambulanza ed infine è svenuta: l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha raccontato di una serata spiacevolmente movimentata dal suo malessere. Adesso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Un vero e proprio, la corsa ine la scoperta:diparla a cuore aperto con i suoi follower I primi dolori, poi l’ambulanza ed infine è svenuta:del dating show di Maria De Filippi hato di una serata spiacevolmente movimentata dal suo malessere. Adesso L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

GiancaBergamo : @giuly_gaeta @luiluisa70 Tanti magari ce l’hanno a portata di mano e non se ne accorgono o fanno volutamente finta di non vederla..?? - lasciaticadere : @mortadiphi loro forse non hanno mai visto una cosa di questa portata????????? - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Milano, maxi rissa tra le case popolari. In 60 armati di bastoni nel quartiere Ticinese. I motivi che hanno portato a uno… - TorciaPolitica : RT @agambella: #Ucraina Le forze russe hanno preso il Kinburn Spot, lembo di terra ad ovest di Cherson e davanti Ochakov e Mikolaev. Con l… - momentosera : #Milano, maxi rissa tra le case popolari. In 60 armati di bastoni nel quartiere Ticinese. I motivi che hanno portat… -