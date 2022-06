Messaggero: Mertens si offre a Roma e Lazio, ma non convince (Di sabato 11 giugno 2022) Il Messaggero si sofferma su Dries Mertens. I suoi agenti, scrive, continuano a proporlo sia alla Roma che alla Lazio, ma entrambi i club sono “tiepidi”. Il belga non convince. “Capitolo Mertens: l’agente continua ad offrire il belga a Roma e Lazio. Entrambi i club appaiono però tiepidi: a Formello vogliono riscattare Cabral mentre a Trigoria, se parte Shomurodov, si cerca un centravanti forte fisicamente. Poi, chiudere le porte all’11 di giugno ad uno svincolato è probabilmente eccessivo. Matic (confermate visite mediche entro martedì), insegna. Al momento, però, le priorità sono altre. Ad esempio la mediana. Oltre al già citato Frattesi, la Roma aspetta le mosse del Milan su Zaniolo. Tra le diverse contropartite proposte dagli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Ilsi sofferma su Dries. I suoi agenti, scrive, continuano a proporlo sia allache alla, ma entrambi i club sono “tiepidi”. Il belga non. “Capitolo: l’agente continua ad offrire il belga a. Entrambi i club appaiono però tiepidi: a Formello vogliono riscattare Cabral mentre a Trigoria, se parte Shomurodov, si cerca un centravanti forte fisicamente. Poi, chiudere le porte all’11 di giugno ad uno svincolato è probabilmente eccessivo. Matic (confermate visite mediche entro martedì), insegna. Al momento, però, le priorità sono altre. Ad esempio la mediana. Oltre al già citato Frattesi, laaspetta le mosse del Milan su Zaniolo. Tra le diverse contropartite proposte dagli ...

