Live Inghilterra-Italia 0-0 | Sterling sfiora il vantaggio

(Di sabato 11 giugno 2022), ancora tu. L'dopo il miracolo dell'11 luglio torna a sfidare gli inglesi. Stavolta al Molineux Stadium di Wolverhampton e non a Wembley. E anche la posta in palio era...

ASCOLTA Allo stadio Molineux, il match valido per la Nations League trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Molineux di Wolverhampton,e Italia si affrontano nel match valido per la terza giornata della Nations League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi ...FORMAZIONI UFFICIALI- ITALIAINGHILTERRA (4 - 2 - 3 - 1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward - Prowse; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. CT. SouthgateITALIA (4 - 3 - ...21:46 - Ricomincia al Molineux Stadium, si riparte dallo 0-0 maturato nei primi 45' di gioco. 21:44 - Le due nazionali non sono ancora entrate in campo. 45' - E' finale al ...45' - Inizia il secondo tempo di Inghilterra - Italia SECONDO TEMPO 45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo 43' - L'Italia conquista un corner grazie ...