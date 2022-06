Lazio | più investimenti | meno vacche | tori e cammelli

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 giugno 2022) La solita sa, quando c'è un momento di serenità, arriva puntuale la scivolata del presidente Lotito contro i suoi tifosi. Che poi sarebbero i suoi principali «clienti» se vogliamo usare un termine caro a Cragnotti. Tant'è, così non riuscirà mai a farsi amare pur avendo conquistato risultati sportivi soddisfacenti per la sa del club. Se l'obiettivo è trasformare la sua gestione in una tirannia ci sta riuscendo, se invece c'è la legittima rabbia per chi non ha saputo apprezzare il suo lavoro, allora la strategia va cambiata. Con questa parole, al netto che a volte vengono anche stravolte, di certo l'operazione non riuscirà mai, anzi Lotito starà sempre più antipatico. Si è condannato da solo a non poter sbagliare, i risultati saranno l'unica ancora di salvezza. Investa di più e parlimale della sua gente e forse riuscirà a ...