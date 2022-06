L’arrivo di Rudiger lo mette sul mercato: occasione Juve (Di sabato 11 giugno 2022) L’arrivo di Antonio Rudiger rende sovraffollato il reparto difensivo del Real Madrid: torna in voga un vecchio obiettivo della Juve Scottata dalla delusione Kylian Mbappé – il giocatore è rimasto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 11 giugno 2022)di Antoniorende sovraffollato il reparto difensivo del Real Madrid: torna in voga un vecchio obiettivo dellaScottata dalla delusione Kylian Mbappé – il giocatore è rimasto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

Pubblicità

PSaltato : @massimozampini Festeggi l’arrivo di rudiger? Auguri!?????? - sportli26181512 : Real Madrid, Modric rinnova il contratto: accordo fino al 2023: Continua la 'love story' tra il centrocampista croa… - GiGiglio99 : @_alessandra27_ Rudiger si, Di Maria, fidati non arriva, Kostic l'hanno dato già per in arrivo anche altre fonti - apuntobracco : Il profilo ufficiale del Real Madrid ufficializza l'arrivo a parametro zero di Antonio Rudiger. Secondo @lequipe,… - xand3rmusic : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO REAL MADRID, UFFICIALE L'ARRIVO DI RUDIGER Il difensore lascia il Chelsea. Contratto di 4 anni #SkySport #S… -