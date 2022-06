'Giustizia fatta per Pilù. Ma non ci fermiamo' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 11 giugno 2022) Walter Caporale di Animalisti Italiani commenta la sentenza inflitta a Gaetano Foco e rilancia la raccolta di firme per inasprire le ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Walter Caporale di Animalisti Italiani commenta la sentenza inflitta a Gaetano Foco e rilancia la raccolta di firme per inasprire le ...

Pubblicità

giulio_angelis : @borghi_claudio Con la separazione delle carriere sarà peggio. Il ciclico e ricorrente impegno per il sabotaggio de… - lullaebasta : RT @alycecappellaio: Non c’è giustizia in una notte fatta di stelle luminose e di te che non ci sei. - elios_skia : @ziggymagenta_d Ma sì cosa vuoi che sia, qui rispondi per ciò che fai o dici solo se sei un poveretto o un signor n… - senzatregua1 : RT @ciceronemio: Vi ricordate la storia di Pilu'!! Giustizia è stata fatta!!! Dopo anni, anche se la pena è veramente poca x questo disgraz… - peyrugue : RT @ciceronemio: Vi ricordate la storia di Pilu'!! Giustizia è stata fatta!!! Dopo anni, anche se la pena è veramente poca x questo disgraz… -