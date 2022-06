Giulia Stabile approda su Netflix | dove e quando vederla

(Di sabato 11 giugno 2022) La vincitrice di Amici,, dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi, sbarca su, la ballerina vincitrice Amici, dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, ha raggiunto il successo. Per lei si sono aperte le porte della televisione, tanto da arrivare sulla piattaforma streamingsbarca su(Fonte: Instagram)La ballerina romana, dopo la vittoria nello show di Mediaset, ha partecipato a numerose trasmissioni. Oltre a prendere parte a dei programmi in quanto ballerina (Una voce per Padre Pio), è stata ospite alla trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier Domenica In. Soprattutto ha condotto (insieme a Belen Rodriguez, Martin ...

Pubblicità

WittyTV : Oggi è uscito “Non siamo soli” il primo EP di Alex e la nostra Giulia non si è fatta mancare l’occasione di intervi… - Cosmopolitan_IT : Ballerina, conduttrice e ora anche doppiatrice - WittyTV : Oggi ,3 Giugno, è uscito “Strangis”, il primo EP del vincitore di #Amici21 e insieme alla nostra Giulia siamo andat… - saraamurolo_ : RT @GiuGiuSanto: Da cosi ?? a cosi?? La versatilità di Giulia Stabile - saraamurolo_ : RT @_Costanza__: Giulia Stabile ti giuro che hai il mio cuore, come illumini le mie giornate tu nessuno mai -

... per gli appuntamenti nella città di Udine, e della Fondazione Friuli, e in collaborazione con il CSS Teatrodi innovazione del Fvg e il Rossetti Teatrodel Friuli Venezia. ...Sorriso contagioso, amata da grandi e piccini, talento indiscusso nel ballo e tanta voglia di mettersi in gioco sono solamente alcune delle caratteristiche principali di. La vincitrice di Amici, conclusa l'esperienza come ballerina professionista nell'ultima edizione del talent show di Canale5 , rende fiera Maria De Filippi e sbarca su Netflix in una ...A rispondere a questa curiosità è stato proprio l’amato cantante. COME VANNO LE COSE TRA I DUE – Intervistato da Giulia Stabile su WittyTV, Alex ha risposto a qualche curiosità del pubblico. Il ...Giulia Stabile non si arresta e, dopo Amici, si mette alla prova come doppiatrice per Netlix. Sorriso contagioso, amata da grandi e piccini, talento indiscusso nel ballo e tanta voglia di mettersi in ...