Formazione Inter 2022/23: Inzaghi pensa alla rivoluzione del 3-5-2 (Di sabato 11 giugno 2022) La Formazione dell’Inter 2022/23 potrebbe subire alcuni cambiamenti soprattutto in difesa e in attacco. Stretta finale per Dybala: la Joya vestirà nerazzurro di fronte a un’offerta quadriennale da circa 6,5 milioni di euro a stagione Una nuova Inter e possibile svolta anche sul modulo. Tutto dipenderà dai piani del mercato dei nerazzurri. In caso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) Ladell’/23 potrebbe subire alcuni cambiamenti soprattutto in difesa e in attacco. Stretta finale per Dybala: la Joya vestirà nerazzurro di fronte a un’offerta quadriennale da circa 6,5 milioni di euro a stagione Una nuovae possibile svolta anche sul modulo. Tutto dipenderà dai piani del mercato dei nerazzurri. In caso di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

360_IMinter : Non voglio pensare che Marotta e Ausilio stiano considerando davvero di cambiare così tanti meccanismi nella formaz… - Luxgraph : Inghilterra-Italia, Southgate cambia formazione: 'Farò delle prove' - zingarubentus : 1) Radu 2) Ranocchia 3) De Vrij 4) Dumfries 5) Gagliardini 6) Vidal 7) Vecino 8) Sensi 9) Dzeko 10) Sanchez 11) Pin… - news24_inter : Chiesa: «Il sistema va cambiato. Mancini ci ha portato sul tetto d’Europa» - alexbine87 : Gran formazione, ma forse solo per le competizioni europee. Se l’Inter giocasse sempre con questi interpreti in s… -