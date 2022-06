F1 | Yuki Tsunoda | “È stata una buona giornata | sono davvero contento di quella qualifica”

(Di sabato 11 giugno 2022)Tusnoda esprime il proprio parere ai media al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava tappa del Mondiale F1 2022. Il giapponese ha ottenuto l’ottavo posto al termine dellaodierna e domani scatterà alle spalle del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes).positiva per AlphaTauri che dopo degli eventi sotto le aspettative torna in scioltezza nella Top10 con entrambe le monoposto. Ricordiamo infatti il 6°posto del transalpino Pierre Gasly, pronto a scattare alle spalle della Mercedes di George Russell. Il nipponico ha rilasciato ai media: “Èunadistato un ...

F1 | AlphaTauri, Yuki Tsunoda: "Sono contento della mia qualifica" Yuki Tsunoda termina la qualifica di Baku in ottava posizione. Al suo esordio lo scorso anno il giapponese era riuscito a piazzarsi in settima posizione, con una AlphaTauri, però, di ben altro livello. seguito da un sempre ottimo George Russell, capace di estrarre il massimo da una Mercedes è tornata a soffrire il problema del porpoising, Pierre Gasly, Lewis Hamilton. Sei pole su otto qualifiche, otto partenze dalla prima fila su otto Gran Premi. Charles Leclerc è sempre più impressionante e con lui la Ferrari F1-75 che nelle prove cronometrate ...