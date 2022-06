F1 GP Azerbaijan 2022, Mekies: “Leclerc ci sta abituando ai suoi giti incredibili in Q3” (Di sabato 11 giugno 2022) “È stata una qualifica tiratissima. Charles ormai ci sta abituando ai suoi giri incredibili in Q3 e oggi ci ha dato una dimostrazione di come all’ultimo tentativo riesca sempre a tirare fuori qualcosa di più da sé stesso e dalla macchina. Anche Carlos è stato autore di una qualifica molto buona, al punto che dopo il primo tentativo era lui il più veloce”. Queste le parole del Racing Director della Ferrari, Laurent Mekies, dopo la pole pole position di Leclerc e la seconda fila di Sainz al Gran Premio dell’Azerbaijan 2022. “Su tutte le piste è importante poter contare su entrambi i piloti nelle prime posizioni, ma qui ci aspettiamo una gara molto tattica e avere Carlos così vicino alle Red Bull ci permette di giocare ad armi pari con i nostri avversari – ha ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “È stata una qualifica tiratissima. Charles ormai ci staaigiriin Q3 e oggi ci ha dato una dimostrazione di come all’ultimo tentativo riesca sempre a tirare fuori qualcosa di più da sé stesso e dalla macchina. Anche Carlos è stato autore di una qualifica molto buona, al punto che dopo il primo tentativo era lui il più veloce”. Queste le parole del Racing Director della Ferrari, Laurent, dopo la pole pole position die la seconda fila di Sainz al Gran Premio dell’. “Su tutte le piste è importante poter contare su entrambi i piloti nelle prime posizioni, ma qui ci aspettiamo una gara molto tattica e avere Carlos così vicino alle Red Bull ci permette di giocare ad armi pari con i nostri avversari – ha ...

