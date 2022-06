Cessione Sampdoria | spuntano due piste | le ultime

(Di sabato 11 giugno 2022)due: Vidal al lavoro per cercare la soluzione migliore per vendere il clubdue: Vidal al lavoro per cercare la soluzione migliore per vendere il club. La prima riguarderebbe l’imprenditore Franco di Silvio, che sarebbe sostenuto da un ramo della amplissima famiglia qatariota degli Al Thani. La seconda è la pista che porterebbe a un fondo americano, la Bolt Football Holdings di David Blitzer. Entrambe leavrebbero già mosso i primi contatti con Vidal. Lo riporta Il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, spuntano due piste: Vidal al lavoro per cercare la soluzione migliore per vendere il club, spuntano due piste: Vidal al lavoro per cercare la soluzione migliore ...Secondo Il Secolo XIX l'ex giocatore di(61 presenze) e Genoa (86 presenze) si sarebbe messo in contatto con Franco di Silvio, barese di origine ma residente tra Bologna e Bourg - la - ...Ivano vorrebbe comprare il club con l’imprenditore Di Silvio. L’uomo d’affari americano valuta il Doria e il Saint-Étienne ...Spunta un altro tentativo per l'acquisizione della Sampdoria. L'ultimo ad averci provato, in ordine cronologico, è Ivano Bonetti, insieme ad un socio di Bari e con l'appoggio di un gruppo arabo.