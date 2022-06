Can Yaman l’ha combinata grossa, retroscena bollente: “Le ha fatto perdere la lucidità!” (Di sabato 11 giugno 2022) Il bellissimo attore Can Yaman ha fatto breccia nel cuore di una sexy starlette del Belpaese: ritorno di fiamma in vista? Can Yaman (fonte instagram)L’attore turco Can Yaman ha letteralmente spopolato in Italia, conquistando i cuori di tutte le spettatrici di “Daydreamer – Le ali del sogno”. Nato ad Istanbul da una famiglia comune, l’attore si è conquistato le sue fortune una ad una, arrivando a laurearsi in legge, e scegliendo poi di lanciarsi nella carriera cinematografica. Can Yaman non ha solamente fatto strage di cuori tra le fan in delirio: il rintocco del suo fascino sembra aver colpito anche la ‘bella e impossibile’ Diletta Leotta. Il loro flirt era stato esaltato da tutte le copertine dei principali rotocalchi, salvo poi scemare nel nulla, con grande delusione ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 giugno 2022) Il bellissimo attore Canhabreccia nel cuore di una sexy starlette del Belpaese: ritorno di fiamma in vista? Can(fonte instagram)L’attore turco Canha letteralmente spopolato in Italia, conquistando i cuori di tutte le spettatrici di “Daydreamer – Le ali del sogno”. Nato ad Istanbul da una famiglia comune, l’attore si è conquistato le sue fortune una ad una, arrivando a laurearsi in legge, e scegliendo poi di lanciarsi nella carriera cinematografica. Cannon ha solamentestrage di cuori tra le fan in delirio: il rintocco del suo fascino sembra aver colpito anche la ‘bella e impossibile’ Diletta Leotta. Il loro flirt era stato esaltato da tutte le copertine dei principali rotocalchi, salvo poi scemare nel nulla, con grande delusione ...

